Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA Muža doma zabila elektrina! Na vine bol nelegálny opravár: Mrazivé DETAILY

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Neodborná oprava zásuvky zapríčinila smrť človeka. Martinský sudca v júli rozhodoval o smutnom prípade nedbanlivosti, ktorý sa skončil tragédiou. Obžalovaný bol muž, ktorý ešte v roku 2022 neodborne

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Šport
Tréner Topoľčian Martin Valent: Ťažký zápas, som rád, že sme to vyhrali
Tréner Topoľčian Martin Valent: Ťažký zápas, som rád, že sme to vyhrali
Šport
Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… vášnivé bozky s cudzím mužom!
Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… vášnivé bozky s cudzím mužom!
Prominenti

Domáce správy

Prezidentský palác
Národná rada a Prezidentský palác otvárajú brány pre verejnosť: Pripravujú pestrý program
Domáce
FOTO Peková sa po bizarnom
Peková sa po bizarnom šetrení vakcín bije do pŕs: Vraj skúmala iné šarže, ako SAV! Šaškov rezort reaguje!
Domáce
FOTO Únos prezidentovho syna zatriasol
Únos prezidentovho syna zatriasol krajinou už pred 30 rokmi! Kauza stále mokvá, napriek prelomeným amnestiám!
Domáce
MIMORIADNE Nezvestný je 16-ročný Oliver! Celú noc o ňom zúfalá mama nič nevie, prosí o pomoc: TU ho videli naposledy
MIMORIADNE Nezvestný je 16-ročný Oliver! Celú noc o ňom zúfalá mama nič nevie, prosí o pomoc: TU ho videli naposledy
Košice

Zahraničné

Rekordný nárast popráv v
Rekordný nárast popráv v Iráne: OSN odsudzuje systematické používanie trestu smrti
Zahraničné
Taliansko trápi nepriaznivé počasie:
Taliansko trápi nepriaznivé počasie: Zasiahlo aj dovolenkové rezorty, zatvárali pláže
Zahraničné
Trump s clami tvrdo
Trump s clami tvrdo narazil na federálny odvolací súd: Prekročenie právomoci, TOTO bolo nezákonné!
Zahraničné
Krajiny E3 vyzvali Irán:
Krajiny E3 vyzvali Irán: Má splniť tri požiadavky, aby sa sankcie odložili
Zahraničné

Prominenti

Aktuálne foto vnútri!!! Cher
Hviezdna Cher (80) KLAME výzorom: Paparazzi FOTO... Veď vyzerá ako totálna MLADICA!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! BIZARNÝ OUTFIT známej Češky:
BIZARNÝ OUTFIT známej Češky: Módna polícia by ju okamžite brala do basy!
Domáci prominenti
KVÍZ Viete koľko merajú
KVÍZ Viete koľko merajú známe celebrity? Ich výška vás prekvapí!
Zahraniční prominenti
Tajný vzťah zadaných českých
Tajný vzťah zadaných českých hercov: Podraz a nenávisť do konca života!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Nová DROGA modernej doby?
Nová DROGA modernej doby? Čaj, ktorý pobláznil svet: Japonci len krútia hlavou!
Zaujímavosti
Myslíte si, že len
Myslíte si, že len zapáchate? Vaše telo vám dáva VAROVNÉ signály
Zaujímavosti
Dom snov či katastrofa?
Dom snov či katastrofa? Tento bungalov pobavil internet: POZRITE, čo na ňom zaujalo ľudí!
Zaujímavosti
Vyčerpanosť, na ktorú nepomáha
Vyčerpanosť, na ktorú nepomáha ani káva! 7 dôvodov, prečo ste STÁLE unavení: Čo vaše telo tají?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!

Šport

Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Slovensko
Tréner Slovana neudržal nervy na uzde: Weiss spoznal trest za výbuch v Michalovciach
Tréner Slovana neudržal nervy na uzde: Weiss spoznal trest za výbuch v Michalovciach
Niké liga
VIDEO Vondroušová sa na US Open postarala o veľké prekvapenie, Sabalenková s hladkým postupom
VIDEO Vondroušová sa na US Open postarala o veľké prekvapenie, Sabalenková s hladkým postupom
Ženy
Pohroma pre slovenský tenis dokonaná: Ďalšie dva trpké výsledky na US Open
Pohroma pre slovenský tenis dokonaná: Ďalšie dva trpké výsledky na US Open
Štvorhra

Auto-moto

Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Prostredie práce
Stratili ste prácu? Týchto 7 krokov vám pomôže zvládnuť neistotu a nájsť novú šancu!
Stratili ste prácu? Týchto 7 krokov vám pomôže zvládnuť neistotu a nájsť novú šancu!
Strata práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Výber receptov

Technológie

Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Android
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Bezpečnosť
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Aplikácie a hry
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Windows

Bývanie

Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových

Pre kutilov

10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z filmového festivalu v Benátkach: Amal Clooney pútala pozornosť v 30-ročných šatách, oslnivá Emma Stone a ďalšie
Zahraničné celebrity
Róby z filmového festivalu v Benátkach: Amal Clooney pútala pozornosť v 30-ročných šatách, oslnivá Emma Stone a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Peková sa po bizarnom
Domáce
Peková sa po bizarnom šetrení vakcín bije do pŕs: Vraj skúmala iné šarže, ako SAV! Šaškov rezort reaguje!
Únos prezidentovho syna zatriasol
Domáce
Únos prezidentovho syna zatriasol krajinou už pred 30 rokmi! Kauza stále mokvá, napriek prelomeným amnestiám!
Alarmujúca situácia v školstve
Domáce
Alarmujúca situácia v školstve a desivé čísla NKÚ: Učiteľstvo mladých neláka a špičkové mozgy opúšťajú krajinu!
Trump s clami tvrdo
Zahraničné
Trump s clami tvrdo narazil na federálny odvolací súd: Prekročenie právomoci, TOTO bolo nezákonné!

Ďalšie zo Zoznamu