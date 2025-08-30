Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

Mariána Mitaša na NOVÝCH FOTO nespoznáte: Zostarol o desiatku rokov!

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

BRATISLAVA - Herec Marián Mitaš je slovenským divákom dobre známy. Je ale dosť pravdepodobné, že pri pohľade na jeho aktuálne zábery by mnohí mali problém ho spoznať.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Šport
Tréner Topoľčian Martin Valent: Ťažký zápas, som rád, že sme to vyhrali
Tréner Topoľčian Martin Valent: Ťažký zápas, som rád, že sme to vyhrali
Šport
Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… vášnivé bozky s cudzím mužom!
Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… vášnivé bozky s cudzím mužom!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Alarmujúca situácia v školstve
Alarmujúca situácia v školstve a desivé čísla NKÚ: Učiteľstvo mladých neláka a špičkové mozgy opúšťajú krajinu!
Domáce
AKTUÁLNE Dráma v Senci:
AKTUÁLNE Dráma v Senci: Muž sa vyhrážal partnerke smrťou a krompáčom zranil ďalšieho človeka
Domáce
Samuel Migaľ
Migaľ sa pustil do Pellegriniho: Ostré obvinenia! Správa sa opačne, ako káže
Domáce
ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA Muža doma zabila elektrina! Na vine bol nelegálny opravár: Mrazivé DETAILY
ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA Muža doma zabila elektrina! Na vine bol nelegálny opravár: Mrazivé DETAILY
Krimi

Zahraničné

Krajiny E3 vyzvali Irán:
Krajiny E3 vyzvali Irán: Má splniť tri požiadavky, aby sa sankcie odložili
Zahraničné
Trump uvalil clá na
Trump uvalil clá na obchodných partnerov: Podľa odvolacieho súdu je to nezákonné
Zahraničné
Mahmúd Abbás
USA rušia víza! Týka sa to aj prezidenta Abbása, Palestína reaguje
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne zaútočilo v Dnepropetrovskej oblasti: Trump stále pracuje na stretnutí Putin-Zelenskyj
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! BIZARNÝ OUTFIT známej Češky:
BIZARNÝ OUTFIT známej Češky: Módna polícia by ju okamžite brala do basy!
Domáci prominenti
KVÍZ Viete koľko merajú
KVÍZ Viete koľko merajú známe celebrity? Ich výška vás prekvapí!
Zahraniční prominenti
Tajný vzťah zadaných českých
Tajný vzťah zadaných českých hercov: Podraz a nenávisť do konca života!
Osobnosti
ZABUDNUTÁ playmate Mináriková: Ako
ZABUDNUTÁ playmate Mináriková: Ako dnes vyzerá? Z jej melónov a zadku NESPUSTÍTE oči!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Myslíte si, že len
Myslíte si, že len zapáchate? Vaše telo vám dáva VAROVNÉ signály
Zaujímavosti
Dom snov či katastrofa?
Dom snov či katastrofa? Tento bungalov pobavil internet: POZRITE, čo na ňom zaujalo ľudí!
Zaujímavosti
Vyčerpanosť, na ktorú nepomáha
Vyčerpanosť, na ktorú nepomáha ani káva! 7 dôvodov, prečo ste STÁLE unavení: Čo vaše telo tají?
vysetrenie.sk
FOTO Trojročné dievčatko prišlo do
Šokujúce VIDEO: Trojročné dieťa prišlo do nemocnice s nožom v hlave! Matka priznala desivú pravdu
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!

Šport

Pohroma pre slovenský tenis dokonaná: US Open prinieslo ďalšie dva trpké výsledky
Pohroma pre slovenský tenis dokonaná: US Open prinieslo ďalšie dva trpké výsledky
Štvorhra
Sexuálne zneužívanie reprezentantiek: Škandalózne obvinenie jedného z najuznávanejších trénerov
Sexuálne zneužívanie reprezentantiek: Škandalózne obvinenie jedného z najuznávanejších trénerov
Bojové športy
Tréner Slovana neudržal nervy na uzde: Weiss spoznal trest za výbuch v Michalovciach
Tréner Slovana neudržal nervy na uzde: Weiss spoznal trest za výbuch v Michalovciach
Niké liga
Chcel hrať proti nim, opäť to nevyjde: Smutný Haraslín reaguje na vypadnutie Slovana
Chcel hrať proti nim, opäť to nevyjde: Smutný Haraslín reaguje na vypadnutie Slovana
Slováci v zahraničí

Auto-moto

Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Stratili ste prácu? Týchto 7 krokov vám pomôže zvládnuť neistotu a nájsť novú šancu!
Stratili ste prácu? Týchto 7 krokov vám pomôže zvládnuť neistotu a nájsť novú šancu!
Strata práce
Prečo je škodlivé brať si veci v práci príliš osobne a ako s tým prestať
Prečo je škodlivé brať si veci v práci príliš osobne a ako s tým prestať
Vzťahy na pracovisku
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Výber receptov
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Výber receptov

Technológie

Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Bezpečnosť
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Aplikácie a hry
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Windows
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Armádne technológie

Bývanie

Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových

Pre kutilov

10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z filmového festivalu v Benátkach: Amal Clooney pútala pozornosť v 30-ročných šatách, oslnivá Emma Stone a ďalšie
Zahraničné celebrity
Róby z filmového festivalu v Benátkach: Amal Clooney pútala pozornosť v 30-ročných šatách, oslnivá Emma Stone a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Alarmujúca situácia v školstve
Domáce
Alarmujúca situácia v školstve a desivé čísla NKÚ: Učiteľstvo mladých neláka a špičkové mozgy opúšťajú krajinu!
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne zaútočilo v Dnepropetrovskej oblasti: Trump stále pracuje na stretnutí Putin-Zelenskyj
Hovorkyňa Bieleho domu Caroline
Zahraničné
Hovorkyňa Bieleho domu to PREPÍSKLA, na adresu prezidenta Trumpa nešetrila superlatívmi! Verejnosť jej slová VYVRACIA
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Prekvapivé správy z Maďarska: Orbánov Fidesz vyhrá parlamentné voľby! Diametrálne ODLIŠNÉ výsledky iných agentúr

Ďalšie zo Zoznamu