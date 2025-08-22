Kráska z filmu Posledná bosorka má 90 rokov: Dráma na nakrúcaní... Popáleniny a zhorené vlasy!

BRATISLAVA - Začiatky jej profesionálnej hereckej kariéry siahajú do roku 1952, keď sa stala členkou Dedinského divadla. Jej meno je však neodmysliteľne späté s hlavnou postavou filmu Posledná bosorka z roku 1957. Oľga Zöllnerová, divadelná, televízna a filmová herečka, v sobotu 23. augusta oslavuje 90. narodeniny. Predstavila sa aj v desiatkach ďalších divadelných, filmových, televíznych postáv a patrí k osobnostiam slovenského dramatického umenia.
