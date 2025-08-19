Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo

Správny výber skrutky vám uľahčí prácu a zabezpečí dlhú životnosť a stabilitu spoja. Dnes sa pozrieme na dva najpoužívanejšie typy - torx a krížové.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Groteskný detail: Putin musel zaplatiť na Aljaške za letecké palivo v hotovosti! TOTO je dôvod
Z trhu sťahujú obľúbenú pochúťku! POZOR na TENTO syr, ihneď ho vráťte do predajne: Hrzia vám vážne problémy
Ceny palív ako na hojdačke: Minimálny rozdiel medzi benzínom a naftou, následne vrchol cien! Ďalší vývoj je nejasný