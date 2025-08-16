DESIVÁ FOTO Nevinná zábava na kolotoči mohla skončiť TRAGICKY! Toto svojím deťom nedovoľte

DETVA - Nevinná zábava sa zmenila na desivý incident. Mladý chlapec sa spolu s priateľmi rozhodol roztočiť detský kolotoč netradičným spôsobom – pomocou zadného kolesa motocykla. Výsledok? Telo vystavené extrémnym gravitačným silám, modriny po celom tele a nebezpečné vypúlenie očí, známe ako exoftalmus. MUDr. Juraj Šaling z Detvy hovorí o takzvanom G-force poranení, aké bežne zažívajú len piloti stíhačiek – no v úplne nekontrolovaných podmienkach.
