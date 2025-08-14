Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka

Z veľkého rodinného sídla do prízemného domu na úzkej trojuholníkovej parcele. Starší manželský pár odštartoval novú životnú etapu spojením moderného dizajnu a krásy slovinského vidieka. Ľahká mobilita skrz interiér a slnko po celý rok sú prednosťami bývania, o ktoré sa nechcel v žiadnom prípade ukrátiť.
