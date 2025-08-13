Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Najstarší syn vrazil Beckhamovcom dýku do srdca: O veľkej udalosti sa dozvedeli až z novín!

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

LOS ANGELES - Nie je žiadnym tajomstvom, že v rodine Beckhamovcov momentálne panujú napäté vzťahy. Najstarší syn Victorie a Davida - Brooklyn (26) sa podľa medializovaných informácií odrezal od rodiny. Nuž, a pred pár dňami im zasadil poriadne bolestivý úder.

Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo nechce, aby ušli?!
Prominenti
VIDEO: Čas sa kráti… ale kto zažiari?
Feminity TV
Tlačová konferencia ministra Kamila Šaška k zrušenému výberovému konaniu
Správy

Domáce správy

Matúš Šútaj Eštok
Hlas-SD navrhuje zdanenie hazardu a vojnových ziskov pre ozdravenie ekonomiky
Domáce
minister zdravotníctva Kamil Šaško
Šaško čelí kritike za zrušenie tendra na záchranky v hodnote dvoch miliárd eur
Domáce
Na snímke predsedníčka Súdnej
Slovensko čelí kritike Európskej komisie za nedostatočný pokrok v oblasti právneho štátu
Domáce
Regionálne autobusy v BBSK prepravili rekordný počet cestujúcich! Prelomili hranicu 100-tisíc registrovaných
Banská Bystrica

Zahraničné

Malý chlapček zomrel od
Smrť dieťaťa (†3) extrémnych vegánov: Nechali ho zomierať od hladu! Neuveríte, čím ho kŕmili
Zahraničné
V Poľsku rastie strach
V Poľsku rastie strach z vojny s Ruskom: Ľudia sa vo veľkom vyzbrojujú! Predaj zbraní rastie
Zahraničné
Pri talianskom pobreží zahynulo
V Stredozemnom mori pri talianskom pobreží sa prevrátil čln s migrantmi: Hlásia najmenej 20 mŕtvych, mnohí ďalší sú nezvestní
Zahraničné
Michal Šimečka
Útok na slovenskú menšinu v Srbsku: Šimečka kritizuje nečinnosť Fica a Blanára
Domáce

Prominenti

Bella Hadid
Známa kráska v priesvitnom a BEZ PODPRSENKY: Ups, vidno ti PRSIA!
Zahraniční prominenti
Marcel Forgáč
Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo NECHCE, aby ušli?!
Domáci prominenti
Kelly Clarkson
SMRŤ exmanžela Kelly Clarkson: Nekrológ odhalil šokujúce tajomstvo!
Zahraniční prominenti
Vinczeová ide do boja
JOJka zabojuje proti Markíze jej zbraňami: Proti obľúbenému Dunaju nasadí ostrieľanú Vinczeovú!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vstal z mŕtvych…už šesťkrát:
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť!
Zaujímavosti
POZOR na priveľa medu:
POZOR na priveľa medu: TOTO hrozí, ak ho konzumujete vo veľkom množstve
vysetrenie.sk
Virálne video zobrazuje turistu
NEUVERITEĽNÉ, v čom sa vybral muž na turistiku: VIDEO zo Sněžky sa stalo hitom internetu!
Zaujímavosti
Ruská influencerka Mariana Vasiucová
Nakrúcanie videa sa zmenilo na nočnú moru: Influencerka sa pridala k internetovej výzve, TOTO sa jej stalo!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)
Šport

Slovensko – Švédsko: Online prenos z Hlinka Gretzky Cupu 2025
Reprezentácia
Česko – Kanada: Online prenos z Hlinka Gretzky Cupu 2025
Reprezentácia
Paríž Saint-Germain – Tottenham Hotspur: Online prenos z finále Superpohára UEFA
Ostatné
VIDEO Vstupenky sa nepredávajú, Spartak hrá o zázrak: Trnava sa ide pobiť o nemožné
Konferenčná liga

Auto-moto

Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Ekonomika - trh práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy

Technológie

Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Bezpečnosť
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Aplikácie a hry
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Aplikácie a hry
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Vesmír

Bývanie

Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pre kutilov

Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada

Stream naživo

VIDEO: Čas sa kráti… ale kto zažiari?
Modeling
Malý chlapček zomrel od
Zahraničné
V Poľsku rastie strach
Zahraničné
Obrovský škandál v Poľsku:
Zahraničné
Vladimir Solovjov sa v
Zahraničné
