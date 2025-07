Ak nechudnete, pravdepodobne robíte túto CHYBU: Podľa štúdie si treba vybrať cvičenie podľa vašej POVAHY

Robíte všetko, čo treba. Zmenili ste jedálniček, sladkosti by ostatní márne hľadali vo vašej špajzy či chladničke, niekoľkokrát do týždňa sa hýbete, no napriek tomu to nejako nejde, alebo je to veľmi pomalé. Rozmýšľate, čo robíte zle, mali by ste pridať viac tréningov? Pravda je úplne niekde inde, než by ste si mohli myslieť.