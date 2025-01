Dve MLADÉ a známe mamičky to majú NÁROČNÉ: Po rozchodoch zostali na svoje dcérky SAMY!

Aj keď sa snažíme najviac ako sa dá, niektoré vzťahy jednoducho nevydržia a nedokážeme ich ani zachrániť. O to horšie je to v prípade, ak sú dvaja zároveň aj rodičmi. Svoje o tom vedia aj dve mladé a známe influencerky, ktoré sa nedávno rozišli so svojimi partnermi a dcérky vychovávajú momentálne samy.