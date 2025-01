Mary in the Junkyard, 2024

Sú nahnevaní, emocionálni a plní chaosu. Mladé trio Mary In The Junkyard sa zrodilo na londýnskej pôde. Názov kapely by mohol zavádzať, že sa spoznali niekde v špinavých kluboch alebo garážach pripomínajúcich smetisko, no ono je to celé inak. Spojila ich elegancia a vznešenosť orchestra.