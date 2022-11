Karol Mikloš: Nie je jednoduché vyrovnávať sa s tým, že niektoré veci sa už nestanú

Galéria fotiek (1) Karol Mikloš, 2022

Na slovenskej hudobnej scéne rezonuje meno Karol Mikloš už cez 25 rokov. Sám vraví, že je na hranici alternatívy a popu a inak to robiť nevie. Za jeho prvým albumom stál Laco Lučenič a hrali ho viaceré celoplošné rádiá. Dnes má hudobný biznis celkom iné pravidlá. Karol Mikloš nám však svojou novinkou This Side of Town pripomína, že si pozornosť zaslúži.