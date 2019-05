Na túto noc nikdy nezabudnú

Zatiaľ jeden z najlepších filmov roka! Úžasne vtipný! Dokonale divoký! Verte recenziám a ohlasom zo zahraničia, tentokrát nepreháňajú, ŠPRTKY sú skvelé. Budete sa smiať aj plakať, a určite sa zamilujete. Už 30. mája prichádza do kín komédia, ktorá sa stane klasikou. ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ.

Štyri roky na strednej ubehli ako voda, slávnostný ceremoniál je zajtra a premiantka a predsedkyňa triedy Molly spolu s najlepšou kamarátkou Amy zistili strašnú vec. Všetci ich spolužiaci, ktorí sa nikdy neučili a celý čas len žúrovali, sa dostali na rovnako dobré vysoké školy ako ony! Preto sa rozhodnú roky stratené bifľovaním dobehnúť počas poslednej noci.

A roztočia to poriadne – cez sériu nešťastných náhod, stratených kontaktov, malých víťazstiev a veľkých sexuálnych objavov sa prepracujú až k sebe samým a zistia, čo presne znamená mať najlepšiu kamošku a byť pri nej v dobrom i zlom. Za jeden večer dievčatá pochopia viac ako za štyri roky v školských laviciach. Prídu na to, že ich predstavy o druhých ľuďoch boli často skreslené a oni konečne môžu priznať nielen samým sebe, ale i druhým, aká je ich skutočná tvár.

Zdroj: Forum film

ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ je svieža a originálny komédia zo života stredoškolákov. „Keď ste na strednej, žijete len školou. Chcela som nakrútiť film rovnakým spôsobom, akým režiséri pristupujú k akčným filmom, v ktorých vždy fungujú dvaja sympatickí parťáci. Takí, čo sa vždy môžu jeden na druhého spoľahnúť, nech sa deje čokoľvek. Môžu byť úplne odlišní, ale navzájom sa perfektne dopĺňajú. Mojou inšpiráciou boli Policajt z Beverly Hills, Training Day a Smrtonosná zbraň. Aj Šprtky sú v podstate o vzťahoch – tých, ktoré sa vytvárajú na strednej, a ktoré veľmi často vydržia celý život,“ hovorí debutujúca režisérka Olivia Wilde.

„Bola som nesmierne šťastná, že niekto napísal príbeh o skutočnom priateľstve medzi dvoma dievčatami, ktorý nie je o tom, ako uloviť chlapca alebo zapadnúť do kolektívu. Je o tom, ako nás priateľstvá z detstva a dospievania formujú a ovplyvňujú našu budúcnosť.“

Tie najlepšie komédie zo školského prostredia divákov rozosmejú a vyvolajú záplavu nostalgických spomienok. V Šprtkách sa rozpaky dospievajúcich netýkajú len straty panenstva alebo zloženia záverečných skúšok. Ide skôr o to, že v tomto veku je dôležité zbaviť sa predsudkov – tých vlastných ale i cudzích – a posunúť sa ďalej, vyššie. Tento film všetkým pripomenie, že koniec strednej školy je ten správny čas postaviť sa svetu tvárou v tvár a zažiariť.

„Verím, že tento film pomôže pochopiť ľuďom, ako často neprávom odsudzujú nielen iných, ale i seba,“ hovorí režisérka. „Empatia je nesmierne dôležitá vo vzťahu k ľuďom okolo nás. Snáď si všetci v kinosále spomenú na svoje vlastné stredoškolské časy, bez ohľadu na to, či ich práve prežívajú alebo to bolo pred 30-timi rokmi, a uvedomia si, ako vzácne a výnimočné okamihy to boli.“