Sounds like Slovakia: Ako znelo Slovensko v prestížnom Paláci umenia BOZAR v Bruseli?

Simona Hulejová a Obrázky zo Slovenska, BOZAR v Bruseli, 13.3.2026
V piatok 13. marca sa v Paláci kultúry BOZAR v Bruseli konalo podujatie Sounds like Slovakia (Znie to ako Slovensko) – prehliadka špičkových projektov bohatej a rozmanitej slovenskej world music. Za veľkého záujmu publika pozostávajúceho zo slovenskej komunity v Belgicku a Luxembursku, ale aj početného belgického publika, sa predstavili Pacora trio, projekt Obrázky zo Slovenska, fujarové duo Karol Kočík a Ondrej Selecký, Júlia Kozáková s projektom Manuša a celý večer uviedla etnomuzikologička a akademička Jana Ambrózová.