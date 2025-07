Nový album Berlin Manson? Čože? Už zase?

NobodyListen a Berlin Manson, 2025

Nový Berlin Manson? Omfg, už zase? Presne tak! Neprešiel ani polrok a po tom, čo minulý rok vypľula táto továreň na tracky až dva albumy, je tu s ďalšou novinkou. Pôvodne EP, napokon album Alternative für Disneyland vznikol v spolupráci s českým dídžejom a producentom Jakubom Strachom alias NobodyListen. Chalani to teasovali nejakými videami na sociálnych sieťach, kde sa Jakubovi akože vlámali do štúdia, odkiaľ mu ukradli nejaké beaty, ktoré chceli "vylepšiť". Snáď je to tak a nesnívalo sa mi to.