Vrillton, 2024

Vrillton je mladý slovenský producent a raper, ktorý si hudby na svoje posledné EP urobil sám a tohto trendu sa nemieni vzdať ani v budúcnosti. Ako zástupca Generácie Z znie prekvapujúco oldschoolovo a vnáša na scénu akési retro doby, keď tu "vládli" skupiny ako Názov Stavby či starý Kontrafakt. Ak by sa k jeho tvorbe dostal tvoj foter, možno by narovnal šilt a šiel by si ho rovnako ako ty. Viac sa o Vrilltonovi dozviete v rozhovore nielen o jeho novom EP s názvom boh platí dane.