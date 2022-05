Ukrajina vyhrala tohtoročnú Eurovision: Pieseň Stefania hrá každý deň na fronte, odkazujú domáci

TURÍN - Tento rok sa najznámejšia európska hudobná šou Eurovision konala v talianskom Turíne. Do finálového kola sa síce Slovensko nedostalo, no za to sme mohli fandiť napríklad českým bratom, ktorý celý galavečer otvorili. Okrem nich malo v súťaži zastúpenie aj Poľsko, Švajčiari, Portugalci či celá veľká päťka – teda Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko.