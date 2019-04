Detský festival posúva hranice programu až do piešťanského neba

LETECKÁ SHOW, MODERNÝ CIRKUS A KONCERTY PACI PAC A FÍHA tralala so skupinou BABY BAND. Zažite rodinný víkend plný zábavy pre všetkých. Zajo TURBO a Kohútik ŤUKI sa rozhodli po prvýkrát vyraziť za detičkami mimo Bratislavy. A to je skvelá správa pre všetky deti a rodičov z Piešťan a ich blízkeho a ďalekého okolia.

Tešíme sa, že 4. a 5. mája budeme súčasťou najkrajšieho Festivalu letectva, aký kedy na Slovensku bol. Letecká show, spomienka na život generála Milana Rastislava Štefánika a náš Detský festival predpovedajú veľkolepú zábavu pre všetky vekové kategórie.



FESTIVAL PLNÝ ŠPORTU A CIRKUSU

Čo vám ponúkneme?

V našom obrovskom detskom areáli sa môžete tešiť na zónu športu so Sport Kids Academy, ktorá prinesie futbal v parádnych Futbox arénach, volejbal, bedminton, atletiku, sumo, detskú prekážkovú dráhu a ďalšie. Nebude chýbať úžasná zóna cirkusu, kde sa zameriame na žonglovanie s rôznymi predmetmi, točenie s hoolahopmi, vyskúšame si vašu rovnováhu v lezení po lane v ukrutnej výške 30 cm a zistíme aké ne/bezpečné je hrať sa s ohňom počas ohňovej show. Pre milovníkov výšok chystáme veľkolepú vzdušnú akrobaciu. Čaká nás aj zóna sebaobrany a laserová strelnica pre deti a dospelých. Hlavný partner podujatia, spoločnosť Dacia pre vás a vaše deti pripravil parádne dopravné ihrisko, kde sa budete môcť naučiť, kedy treba zastaviť a kedy dať prednosť v jazde.

Zdroj: Be cool

NEBUDE CHÝBAŤ KÚZELNÍK PETER ŠESTÁK, ŠAŠO JARO, ČI ZÚBKOVÁ VÍLA

Veľké množstvo zábavných a nafukovacích atrakcií si možno vyskúšajú aj Kúzelník Peter Šesták či Šašo Jaro, ktorí vás počas celého víkendu budú sprevádzať svojimi kúzlami a bláznovstvami. Trochu vážnejšie ale o to viac hravejšie k nám pristúpi Zúbková víla, ktorá nám v spolupráci s hlavným partnerom Union zdravotnou poisťovňou a.s., vysvetlí aké dôležité je, starať sa o naše zúbky a že sa to dá zvládnuť s úsmevom na perách. Veríme, že sa vám Zóna zdravých zúbkov bude páčiť.

Zdroj: Be cool

AJ VEĽKÉ DETI SI PRÍDU NA SVOJE

Aby Zajo Turbo a Ťuki nezabávali len malé detičky, pripravili sme niečo aj pre tie väčšie deti a násťročných „corgoňov“. Presne 400 metrov štvorcových letiska zaplavia herné konzoly Xbox. Budeme sa aj vzdelávať a učiť pomocou skvelej hry Minecraft Education Edition.

Zdroj: Be cool



KONCERTY SKUPÍN PACI PAC A FÍHA tralala SO SKUPINOU BABY BAND

Aby toho nebolo dosť, nedeľný program na pódiu odpálime koncertmi obľúbených detských interpretov. O 14:00 nás čaká 1. Koncert - úžasné hudobné predstavenie Paci Pac a neskôr po 16:00 naše deti rozospieva a roztancuje FÍHA Tralala so skupinou BABY BAND.

Zdroj: Be cool

LÍSTKY KÚPITE NA PREDPREDAJ.SK

Okrem toho vás počas celého víkendu čaká veľkolepá letecká šou, jazdy vrtuľníkom, prehliadky tých najrýchlejších a najstarších lietadiel. Jednoducho víkend plný zážitkov pre všetkých. Víkend, ktorý jednoducho nemôžete zmeškať.

Lístky si môžete zakúpiť na Predpredaj.sk tu http://bit.ly/Chcem_ísť_na_Detský_Festival.

Akýkoľvek lístok z ponuky vám dáva účasť na Detskom Festivale .

Ten vám v rámci podujatia Festival letectva Piešťany prinášajú agentúry Be Cool a 8P.

Hlavní partneri – Dacia a Union Zdravotná Poisťovňa.

Zdroj: Be cool

Viac sa o podujatí dozviete na www.detskyfest.sk alebo na Facebooku Telekom Detský festival tu http://bit.ly/detsky_festival_letectva_piestany

