Robo Opatovský má veselú novinku „Tancuj“, na klipe spolupracoval so samými hviezdami!

Chce roztancovať celú krajinu! Robo Opatovský zložil skutočne dynamický song, ktorý nenechá sedieť asi ani najväčšieho odporcu pohybu. Pieseň „Tancuj“ vznikla vlastne náhodou a je z nej potenciálny hit!

Zdroj: Paulína Ščepková

„Začalo sa to tým, že som chcel trochu roztancovať moju dcérku. Veľmi rada sa hýbe a spieva. A ako sme sa tak hrali, schytil som ju a spontánne zaspieval: tancuj, tancuj dievča so mnou, la la la la. Hneď sa chytila a s radosťou to zopakovala. Zapáčilo sa to aj manželke Katke, ktorá nás pozorovala. Skonštatovala, že by to mohol byť dobrý song. A čo by som neurobil pre ženu? Zobral som gitaru, nahral pieseň na mobil a poslal textárovi. Na druhý deň mi cinkol mail s textom a potom to už išlo veľmi rýchlo," vysvetľuje s úsmevom Robo Opatovský.

Text piesne má na svedomí Michal Mifkovič, autorom hudby je sám Robo. K tanečnej novinke už vznikol aj unikátny videoklip, na ktorom spolupracovalo veľa slávnych mien. Hlavnú úlohu si v ňom strihli profesionáli Natália Glosiková a Peter Modrovský. Autorkou scenára a režisérkou je Oľga Záblacká.

Klip k piesni „Tancuj“

„Keď Roba nadchol môj tak trochu bláznivý koncept klipu, s myšlienkou „nech tanec spája“, bolo už len treba vykúzliť deň, kedy všetci môžeme. Každý z nás je veľmi zaneprázdnený, ale podarilo sa! Na pľaci nás bolo takmer 70! Peter Modrovský a Natália Glosiková zatancovali tak, že ešte teraz máme všetci otvorené ústa. Perfektné sólo predviedli aj Lukáš a Saška z tanečnej akadémie Dansovia, ohúrili nás aj dievčatá z tanečného štúdia Assos, či tanečnice z folklórneho súboru Skaličan. Tento videoklip je vášnivým spojením rôznych tanečných štýlov s nenápadným vtipným mikropríbehom. Tomu výrazne pomohli aj Rita Illésová a dobrovoľníci z Komunitného centra vo Fiľakove, členovia Universal Dance Group, ktorí hviezdili aj v Československo má talent! Boli sme unesení ich energickým výkonom a osobne im fandím aj preto, že vo voľnom čase učia tancovať deti zo sociálne slabších rodín. Hovoria, že ich radšej budú učiť tancovať, než by sa niekde len tak flákali a robili „zlé veci," vraví Oľga Záblacká.

V klipe teda tancujú rôzni tanečníci – folkloristi, hip-hoperi, nadšenci disco aj spoločenských tancov. Natália a Peter tu ukázali, že nielen skvelo tancujú, ale že dokážu i hrať.

Zdroj: Paulína Ščepková

„Ja s Robom spolupracujem veľmi rád a tým, že táto skladba ja ideálna na spoločenské a latinsko-americké tance, nebolo o čom. To úplne sadlo. Oslovila ma aj celá myšlienka, snaha pomôcť, spojiť sa v mene tanca. Táto pesnička má obrovský potenciál, už som sa pár krát prichytil ako si ju lalákam. Podľa mňa z nej určite bude hit,“ dodáva s úsmevom Peter Modrovský.

„Vôbec som neváhala, keď ma oslovili na spoluprácu. Oľga Záblacká mi hneď na začiatku vysvetlila celú pointu klipu a mne sa to veľmi zapáčilo. Každá takáto pesnička, ktorá môže roztancovať ľudí je pre nás tanečníkov výborná. Nedávno som si otvorila tanečné centrum, ktoré je súčasť veľkého rodinného centra v Slnečniciach, a budem len veľmi rada, ak sa aj vďaka tejto skladbe ľudia zdvihnú z gaučov a budú sa chcieť hýbať,“ teší sa Natália Glosiková.

Zdroj: Paulína Ščepková

Robo verí, že sa skladba aj klip jeho fanúšikom zapáčia. Osobitne sa však teší, ako ju zaspieva naživo na svojom aktuálnom turné.

„Touto skladbu vzdávam hold, všetkým, ktorí vedia tancovať. Vyzdvihujem, že ľudia sa nepofľakujú po meste alebo „nečumia“ len do telefónu, ale trénujú. Skláňam sa tiež pred tanečnými skupinami a ľuďmi, ktorí sa venujú mladým a trénujú ich. Podľa mňa je to obdivuhodné a som rád, že viacerí z nich účinkujú aj v mojom klipe,“ uzavrel Robo Opatovský.

Na turné zahrá Robo okrem tejto melodickej novinky aj najväčšie hity svojej kariéry v nových úpravách. Fanúšikovia sa môžu tešiť na pieseň „Keď muž miluje ženu“, „Natália“, „Prílev energie“ a mnohé ďalšie. Turné štartuje 5-ho apríla a navštívi s ním 7 miest. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk. Všetky informácie o aktivitách a plánovaných koncertoch Roba Opatovského nájdete aj na jeho webe: www.roboopatovsky.com.

