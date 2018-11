Exkluzívne: Nahliadnite do zákulisia príprav koncertu Márie Čírovej

Skúšky sú v plnom prúde

Na svoj veľkolepý koncert sa Mária pripravuje nielen so svojou kapelou, ale aj s vokalistkami a so sláčikovým orchestrom. Skúšky sú v plnom prúde a nám sa podarilo nahliadnuť do zákulisia. „Do príprav dávam všetko, chcem ľuďom prichystať 24. novembra nezabudnuteľný večer. Celý koncert bude rozdelený do troch tematických častí – ľudová, gospelová a popová, ktoré ich prevedú celou mojou speváckou kariérou. Majú sa na čo tešiť,“ hovorí Mária.

Zaujímavosťou je, že Mária si pre svojich fanúšikov prichystala viacero prekvapení. Presne v deň svojich 30. narodenín predstavila videoklip k piesni Dokonalý svet, ktorú vydala na svojom poslednom štúdiovom albume #2017, a počas veľkolepého koncertu bude odpovedať na 30 otázok od fanúšikov v pripravených videách.

Zdroj: Mária Čírová

Veľkolepá vizuálna šou

Koncert 3ONE & 1ONLY MÁRIA ČÍROVÁ sa mal pôvodne konať v bratislavskom Istropolise na Trnavskom mýte. Vstupenky sa však takmer okamžite vypredali, preto sa koncert napokon presunul do Incheba Expo Arény.

„V Inchebe pripravujeme krásnu ledkovú scénu, počas koncertu prinesieme aj audiovizuálny zážitok a po koncerte tých, ktorí si kúpia VIP lístok, čaká okrem cateringu a skvelého vína aj osobné stretnutie s Máriou a jej hudobníkmi,“ uvádza za organizátora koncertu Helena Tomková z agentúry MEDIA CENTRAL. Sedenie pri VIP stolíkoch si hostia vychutnajú s fľašou Prosecco a od organizátorov sa im dostane špeciálny servis.

Vstupenky sú v predaji v sieti predpredaj.zoznam.sk.

-reklamná správa-