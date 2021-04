Exmarkizáčka po 17 rokoch v ústraní: Veľký návrat na obrazovky… A hneď s vlastnou reláciou!

BRATISLAVA - Už je to celých 17 rokov, čo sa bývalá tvár z Markízy Helena Tomková (45), predtým Hupková, stiahla do úzadia. Namiesto moderovania sa začala venovať PR marketingu. Po takom dlhom čase však teraz hlási veľký návrat na televízne obrazovky. Vo verejnoprávnej RTVS bude uvádzať vlastnú reláciu!

Helena Tomková pôsobila v Markíze do roku 2004, moderovala tam dve vlastné relácie a pôsobila aj ako redaktorka v Televíznych novinách. Potom sa však stiahla do úzadia a celých 17 rokov pracovala najmä zákulisí spoločenských podujatí, zaoberala sa totiž PR marketingom.

Diváci sa však môžu tešiť na jej veľký návrat na televízne obrazovky. Hlási ho verejnoprávna televízia, kde bude moderovať rovno vlastnú reláciu. Pôjde o formát, ktorý sa volá Peniaze a Tomková sa na ňom bude podieľať aj autorsky. „Sústredíme sa na to, aby ľudia osobne alebo v rámci svojich biznisov mali vždy plnú peňaženku,“ prezradila moderátorka.

Pôjde o reláciu s týždňovou periodicitou a divákom pomôže vyznať sa v spleti nových zákonov, nariadení a vyhlášok, pomôže im porovnať hypotéky, odložiť splátky úverov či podať daňové priznanie. Dôležitý priestor na vysvetľovanie otvorilo relácii obdobie pandémie a s ňou spojené množstvo nových pravidiel. Bežný divák preto dostane základné rady, ako sa postaviť k témam, ktoré ho v súvislosti s peniazmi trápia.

Helena Tomková sa na relácii Peniaze bude podieľať aj autorsky. Zdroj: RTVS

„Zároveň nájde vysvetlené aj opatrenia od štátu. Niekedy sa v nich nevyznajú ani účtovníci a finanční poradcovia. Preto je najvyšší čas pomôcť ľuďom odpovedať na otázky, ktoré ich zaťažujú a zorientovať ich v neprehľadnej situácii,“ vysvetlila Tomková.

Navyše sa do tvorby relácie môžu zapojiť aj diváci. „Budeme veľmi radi, ak sa budú na nás prostredníctvom nášho webu a sociálnych sietí obracať a posielať nám spätnú väzbu. Pýtať sa, čo je pre nich zaujímavé, čo by radi videli a čo by sa potrebovali dozvedieť,“ dodala bývalá markizáčka, ktorá je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, navyše absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, čiže reláciu o peniazoch nebude len moderovať, ale v danej problematike sa aj vyzná.