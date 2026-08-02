Kde sa schladiť na Slovensku: Jaskyne, tiesňavy a podzemné štôlne ponúkajú úľavu od horúčav

Pred vysokými letnými teplotami na Slovensku možno uniknúť nielen v akvaparkoch a na kúpaliskách, ale aj v jaskyniach, tiesňavách, podzemných banských dielach či horských potokoch. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel spolu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu poskytli tipy na výlety, kde sa dá v lete v prirodzenom prostredí schladiť.
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