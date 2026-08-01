Obrovský tuleň rozdeľuje Tasmániu: Celebrita, alebo hrozba pre motoristov?

Na juhu austrálskej Tasmánie budí pozornosť päťročný samec tuleňa slonieho. Váži jednu tonu a v okolí tasmánskych miest ničí ploty, blokuje cesty a naráža do zaparkovaných áut. Vďaka svojim beťárstvam sa stal v oblasti celebritou a miestni ho pomenovali Neil.
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