Airbus uskutočnil skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trval viac ako 24 hodín

Spoločnosť Airbus v utorok uskutočnila skúšobný let trvajúci viac ako 24 hodín, a to potom, čo vo Francúzsku pristálo lietadlo A350 z Melbourne vyvíjané pre rekordné komerčné lety. Informujú o tom agentúra Reuters a web ABC. Špeciálne upravené dopravné lietadlo typu A350-1000ULR by malo byť prvýkrát nasadené na priamej linke medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka.
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