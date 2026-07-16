Pozor na falošné cestovky: SACKA varuje pred ďalším podozrivým webom

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) upozorňuje spotrebiteľov na ďalší web, ktorý podľa odborníkov vykazuje viaceré znaky typické pre podvodné predajné stránky. Ide o doménu www.onthebeach.sk, prostredníctvom ktorej sú ponúkané zájazdy slovenským zákazníkom.
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