Na petržalskej strane Dunaja pribudol nábrežný park Staré Lido

Na petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili Nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská.
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