Hororové VIDEO zo zaplaveného mesta: Z vody trčia hlavy hadov

Povodňová voda, ktorú na juhu Číny vyvolal tajfún Maysak, priniesla do jedného z tamojších miest asi deväť stoviek často jedovatých hadov. Plazy plávajúce okolo nábytku v zatopených domoch alebo vytŕčajúce z vody teraz odchytávajú lovci hadov a vypúšťajú ich späť do voľnej prírody.
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