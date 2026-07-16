Vodné mlyny Slovenska: Päť úchvatných pamiatok, kde môžete objaviť zabudnuté remeslo mlynárov

SLOVENSKO - Divoké bystriny v horách, ale aj majestátne toky na juhu krajiny boli po stáročia motorom nášho hospodárstva. Dnes nás pri riekach už nevítajú desiatky mlynárov s čiapkami zaprášenými od múky, no napriek tomu nájdeme ešte stále mnoho zachovaných mlynov, ktoré dnes slúžia ako technické pamiatky. Stačí si vybrať región, ktorý chcete navštíviť a spoznajte dejiny tohto zaujímavého remesla.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
LETNÉ MONŠTRUM v Chorvátsku! VIDEO Dovolenkári v šoku utekali pred METEOTSUNAMI, lode uviazli na plytčine
DRÁMA vo Viedni: Špeciálna jednotka zadržala násilníka zo SLOVENSKA! Mal terorizovať okolie sekerou