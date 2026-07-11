Podzemné mesto mŕtvych: Katakomby v Alexandrii využívali tri rôzne civilizácie

Pod rušnými ulicami egyptskej Alexandria sa ukrýva jedno z najpozoruhodnejších archeologických miest krajiny, katakomby Kom El Shoqafa. Podzemné pohrebisko fascinuje nielen svojou rozľahlosťou, ale aj spájaním troch kultúr – hlboko pod zemou môžete na jedinom mieste obdivovať staroegyptské, rímske aj grécke prvky.
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