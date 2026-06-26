Na bratislavskom letisku pribudla nová prevádzka s obedovým menu, otvorená bude non-stop

BRATISLAVA – Vo verejnej časti odletovej haly Letiska M. R. Štefánika Bratislava, v priestore medzi odletovou a príletovou halou, pribudla v polovici júna nová kaviarenská prevádzka Craft Coffee Factory,.
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