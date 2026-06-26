Skalné mestá Bonifacio verzus Tropea: Ktoré z nich je lepšia voľba na dovolenku?

Európa ukrýva pre nadšených cestovateľov viaceré architektonické a prírodné skvosty, ktoré vyrážajú dych. Medzi ne patria aj mestá postavené na samotnom okraji útesov, vďaka čomu patria k najfascinujúcejším lokalitám tohto druhu. Tými krásavcami sú korzické Bonifacio a kalábrijská Tropea. Hoci ich spája dychberúca poloha na skale a tyrkysové more pod nimi, každé z týchto miest prináša úplne iný príbeh a dýcha odlišnou atmosférou.
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