ZÁZRAK po ničivých zemetraseniach vo Venezuele: Z trosiek vytiahli ŽIVÉ dieťa! Nemalo ŽIADNE zranenia

CARACAS - Krajinu v severnej časti Južnej Ameriky postihli ničivé zemetrasenia. Mnoho ľudí prišlo o život, ostatní prežívajú kruté chvíle. Hodiny po katastrofe sa ešte bežní občania snažili pod troskami hľadať svojich najbližších. Jeden zázrak sa ale skutočne odohral.
Po sérii dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele s magnitúdou 7,2 a 7,5 Richterovej stupnice doslova padali celé budovy. Mnoho ľudí zahynulo. Podľa aktuálnych informácií CiberCuba počet obetí stúpol na 188 a zranených je už viac ako 1 520. Zemetrasenia vypukli v krajine v stredu večer krátko po šiestej miestneho času.
Záchrana bábätka
Po troskami skončilo najmenej 200 ľudí, ktorí majú byť ešte nažive. Niektorí mali obrovské šťastie. V prípade malého chlapca sa dá hovoriť o zázraku. Susedia ho vytiahli z trosiek bez akéhokoľvek zranenia. Po sociálnych sieťach koluje aj video, ktoré dojalo tisíce sledovateľov.
Miestne úrady spresnili, že stredajšia katastrofa je najväčšou v celých dejinách Venezuely. Podobné zemetrasenie zažili v krajine pred viac ako 100 rokmi, no počet obetí (164) a zranených (971) bol menší.
Druhé zemetrasenie vypuklo len 39 sekúnd po prvom. Epicentrá boli oblasti Yaracuy a Yumare. Ničivú silu zintenzívnili aj pomerne plytké ohniská v hĺbke 10 až 13 km.
Vyviazli aj traja bratia
Z komplexu Mansión Charaima v Caraballede sa zrútilo päť z jedenástich poschodí budovy. Napriek tomu sa podarilo zachrániť troch bratov. Najviac postihnutou oblasťou bolo La Guaira , pobrežné mesto, kde sa nachádza hlavné medzinárodné letisko krajiny.
Úradujúca prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav núdze a označila La Guairu za "zónu katastrofy". Nariadila tiež pozastavenie prevádzky metra v Caracase, železnice Tuy Valley Railway a školského vyučovania.