Radíme: Môže vám cestovka zvýšiť cenu už zaplateného zájazdu?

Zaplatená záloha ani doplatený celý zájazd samy o sebe neznamenajú, že cestovná kancelária nemôže siahnuť klientovi hlbšie do vrecka. Zvýšenie ceny už dojednaného zájazdu však Občiansky zákonník pripúšťa len vo výnimočných prípadoch. Musí pre neho existovať zákonný dôvod, musí byť vopred dohodnuté v zmluve a usporiadateľ musí zákazníkovi zrozumiteľne vysvetliť, prečo zdražuje a ako novú čiastku vypočítal.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY, naberajú na sile: FOTO Vietor v meste napáchal škody, padajú aj KRÚPY! Desivé VIDEÁ