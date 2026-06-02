V Chorvátsku našli vyše 2000 rokov starú terakotovú hlavu

Chorvátski archeológovia a speleológovia našli pri prieskume jaskyne Crno jazero na dalmátskom polostrove Pelješac terakotovú hlavu zobrazujúcu starogrécku divadelnú masku. Predmet, ktorý je možné datovať do 4. až 3. storočia pred naším letopočtom, je vo vnútri dutý a v hornej časti má otvor slúžiaci na zavesenie, pravdepodobne na stenu. Také masky sú často spájané s divadelnými predstaveniami a kultom boha vína Dionýza, ktorý je považovaný za patróna divadla. O náleze informovalo Archeologické múzeum v Dubrovníku, ktoré fotografiu predmetu zverejnilo na sociálnych sieťach.
