Turistka si chcela zo Sardínie odniesť desiatky kíl piesku a mušlí, úrady sprísňujú kontroly

U francúzskej turistky odchádzajúcej zo Sardínie bolo objavených približne 40 kilogramov piesku, okruhliakov a mušlí. Zatiaľ čo nález bude v najbližších dňoch vrátený na pláž, 69-ročnej žene hrozí pokuta od 500 do 3000 eur, napísala s odvolaním sa na talianske colné úrady agentúra APA. Odnášanie piesku, kamienkov a mušlí z pláží zakazuje zákon z roku 2017.
