Speleológovia v šoku: Správu slovenských jaskýň riadi muž, ktorý ohrozil ich životy!

Novým šéfom štátnej Správy slovenských jaskýň (SSJ) sa stal Branislav Šmída, ktorého v roku 2014 zo svojich radov vylúčila Slovenská speleologická spoločnosť. Dôvodom bolo hlavne to, že Šmída vedome ohrozil životy dvoch českých jaskyniarov, ako upozornil Denník N.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Cyklista sa druhýkrát narodil: Riskantná jazda ho takmer stála život! VIDEO ako ho o centimetre minul rýchlik
Pomery ako za 2. svetovej vojny v prešovskej nemocnici: Telá ležali na regáloch v igelitoch vedľa krabíc!
Šok počas stretnutia Si Ťin-pchinga s Trumpom: VIDEO Zrazu sa ozvala rana! Vypadnite odtiaľto