Pizza pochádza z Ameriky a carbonara od vojakov: Profesor vyvracia mýty o talianskej kuchyni

Taliansky profesor Alberto Grandi, ktorý vyučuje dejiny hospodárstva a stravovania na univerzite v Parme, sa už niekoľko rokov snaží vyvracať mýty, ktoré sa viažu k talianskej kuchyni, aj pocit jedinečnosti, ktorý ohľadom svojej gastronómie cítia Taliani. Keď s ním v roku 2023 vyšiel rozhovor vo Financial Times, v ktorom spochybňoval pôvod známeho receptu cestovín alla carbonara, bol zavalený nadávkami a vyhrážkami. Špagety sa v Taliansku stali náboženstvom, povedal v rozhovore s ČTK Grandi, ktorý kriticky hodnotí aj decembrový zápis talianskej gastronómie na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO.
Odporúčame
-
