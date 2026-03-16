Príčina leteckej tragédie odhalená: 179 ľudí zomrelo kvôli šetreniu peňazí

Betónový múr na letisku v juhokórejskom Muane, do ktorého predvlani v decembri pri pristátí narazilo lietadlo, bol podľa štátneho audítora postavený kvôli úsporám stavebných nákladov na premenu nerovného terénu. Napísala to agentúra Jonhap. Príčiny incidentu, ktorý si vyžiadal 179 životov, dodnes neboli oficiálne oznámené.
