Tajomstvo všetkých tajomstiev: Praha ponúka prehliadky v stopách bestselleru Dana Browna

Mestská firma Prague City Tourism (PCT) v marci ponúkne novú prehliadkovú trasu inšpirovanú knihou spisovateľa Dana Browna Tajomstvo všetkých tajomstiev. Povedie na Bastión U Božích múk a do krytu Folimanka. Pripravila aj niekoľko nových trás vlastivedných prechádzok určených pre rodičov s deťmi. ČTK o tom informovala hovorkyňa PCT Klára Janderová. PCT má v Prahe na starosti organizáciu cestovného ruchu, spravuje aj niekoľko pamiatok.
