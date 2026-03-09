Prázdne hotely namiesto rozkvetu: Vojna na Blízkom východe zastavila turistický boom

Vojna na Blízkom východe začína výrazne dopadať na cestovný ruch v regióne, ktorý sa v posledných rokoch stal obľúbenou destináciou turistov z celého sveta - letecké spoločnosti rušia lety, cestovné kancelárie odvolávajú zájazdy a snažia sa dostať klientov späť domov a mnoho cestovateľov odkladá svoje plánované cesty. Konflikt pritom ovplyvňuje aj dopravu mimo samotnej oblasti, pretože v regióne sa nachádza niekoľko dôležitých leteckých uzlov, cez ktoré prúdi veľká časť medzinárodnej leteckej prevádzky, píše agentúra AFP.
