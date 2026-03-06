V Severnej Kórei odhalili prvú známu sochu vodcu Kim Čong-una

V Severnej Kórei odhalili jednu z prvých známych sôch vodcu krajiny Kim Čong-una. V poradí tretieho vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zobrazuje ako usmievavého muža z ľudu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
