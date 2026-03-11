Nebojte sa cestovať sami. Týchto 6 európskych miest je ako stvorených pre sólo cestovateľov

Cestovanie osamote už dávno nie je problémom. Naopak, pre mnohých znamená slobodu, vnútorný pokoj a možnosť objavovať svet vlastným tempom. Európa ponúka množstvo miest, ktoré sú bezpečné, pokojné, kultúrne bohaté a zároveň ideálne na to, aby si ich človek vychutnal aj bez spolucestujúcich.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRIESKUM Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas sa bije s SaS a Matovičom! KDH by skončilo mimo hry
Danko o škrípajúcich vzťahoch: Tlačovky premiéra o kajúcnikoch nikoho nenakŕmia, vláda je bezzubá a zariadime sa!
Brutálna bitka na Spiši: Vzduchom lietali mačety aj vidly, len 6-ročné dieťa dostalo po hlave lopatou!