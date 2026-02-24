Vatikán avizoval zmeny: Sprísnenie opatrení nechystá, bar na terase áno

Vatikán zatiaľ nechystá prísnejšie bezpečnostné opatrenia v bazilike svätého Petra po niekoľkých incidentoch, ktoré sa odohrali v najdôležitejšom katolíckom chráme v posledných mesiacoch. Povedal to kardinál Mauro Gambetti na tlačovej konferencii k 400. výročiu vysvätenia baziliky. Gambetti potvrdil rozšírenie baru na streche dómu, čo vyvolalo diskusiu medzi veriacimi.
