Loď duchov: Na dne jazera našli vrak luxusného parníka z 19. storočia

Prieskumníci ohlásili nález vraku luxusného parníka Lac La Belle, ktorý sa potopil v búrke na Michiganskom jazere v druhej polovici 19. storočia, a zavŕšili tak pátranie, ktoré sa začalo pred necelými 60 rokmi. Skupina Shipwreck World, ktorá hľadá vraky po celom svete, v piatok oznámila, že tím na čele s takzvaným lovcom vrakov Paulom Ehornom, objavil potopenú loď približne 32 kilometrov od pobrežia.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Udrie biele peklo! Slovensko už o pár hodín zasiahne výdatné sneženie: Najhoršie na tom budú TIETO oblasti
Gólová kanonáda a sme v SEMIFINÁLE: Zvalcované Nemecko a politici vo vytržení, FANDENIE na ministerstve!
Olympiáda 2026 Drsné zrkadlo amerického novinára! Slovenské hviezdy nie sú produktom systému, ale obety rodičov