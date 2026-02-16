Moldavskí hobiti: V Rogojeni žijú v unikátnych domoch, dedina však vymiera

Moldavský Rogojen prezývajú "hobitia dedina" a jeho malé, napoly v zemi zakopané domy, postavené tak, aby odolali chladným zimám a horúcim letom, skutočne vyzerajú ako z Pána prsteňov. Tradičné zemljanky dostali túto zmenšujúcu sa dedinu na turistickú mapu a miestni dúfajú, že im pomôžu zachrániť sa.
