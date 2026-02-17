O tri sviatky menej, ale voľna viac: Slovenskí cestovatelia odhalili geniálny trik

Rok 2026 prinesie slovenským cestovateľom poriadnu výzvu. Kalendár sviatkov totiž prešiel „zoštíhľujúcou kúrou“ a pre viaceré legislatívne zmeny nás čaká menej predĺžených víkendov, než na aké sme boli zvyknutí. Aj v náročnejších podmienkach sa však dá vďaka strategickému plánovaniu vyťažiť z minima maximum. Ak máte nárok na minimálne 25 dní dovolenky, pri správnej kombinácii s víkendmi a zostávajúcimi sviatkami si môžete dopriať až 51 dní čistého cestovateľského relaxu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Politické zemetrasenie v dátach: Kto od volieb narástol a komu hrozí koniec na smetisku dejín?
HRDINSKÝ manéver v poslednej sekunde! Vodič kamióna na Liptove nasadil vlastný život, aby zabránil masakru
Mrazivé odhalenie: Meno šéfa olympiády sa objavilo v Epsteinových spisoch, starostka žiada jeho hlavu!