Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína za poddanými jazdila na bicykli

Vydávala sa z lásky, ktorá však z ich vzťahu rýchlo vyprchala. Dôvodov je viac - obojstranne prehnané očakávania, manželove nevery, jej časté potraty ... Kráľovná Vilemína to v súkromí rozhodne nemá jednoduché, verejnosť ju však bude milovať. Obdiv a úctu Holanďanov si vyslúži vďaka svojej obetavosti, odvahe i obchodnému talentu.
