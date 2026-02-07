Boje zničili jeden z najkrajších chrámov sveta: UNESCO vysiela expertov na posúdenie straty

Organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) chce vyslať misiu, ktorá posúdi škody na starobylom chráme Preah Vihear spôsobené cezhraničným konfliktom medzi Thajskom a Kambodžou. Posledný konflikt medzi oboma krajinami ukončilo 27. decembra prímerie.
