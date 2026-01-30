Rusko predalo zoštátnené letisko Domodedovo

Rusko predalo jedno z najväčších a najmodernejších letísk v krajine, moskovské Domodedovo. Novým majiteľom je firma Perspektíva, čo je dcérska spoločnosť iného moskovského letiska Šeremeťjevo. Ponúkla 66,13 miliardy rubľov (740 miliónov eur), uviedla včera agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú štátnu obchodnú platformu.
