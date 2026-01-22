Nádhera pri Kremnici: Na Skalke vznikol 20-metrový ľadopád

Milovníci adrenalínu si aj tento rok prídu na svoje na Skalke pri Kremnici, od piatka je tu pre nich vďaka priaznivým poveternostným podmienkam prístupný 30-metrový ľadopád. Atrakcia nemá prírodný charakter, každoročne ju v areáli tunajšieho feratového sveta v nadmorskej výške približne 1200 metrov pripravujú horskí záchranári v spolupráci s mestom Kremnica a firmou Towercom. TASR o tom informovala koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.
