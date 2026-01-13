Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Poplach pre rodičov: Z trhu sťahujú obľúbené produkty pre bábätká! Toxín môže ohroziť ich zdravie

Warning sign icon 3d alert danger hazard caution safety attention emergency notification symbol on red background. Risk precaution security exclamation triangle message traffic signal alarm accident.
Warning sign icon 3d alert danger hazard caution safety attention emergency notification symbol on red background. Risk precaution security exclamation triangle message traffic signal alarm accident.
© Zoznam/ © Zoznam/

Rodičia malých detí by mali zbystriť pozornosť. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na preventívne dobrovoľné stiahnutie viacerých druhov dojčenskej výživy značky BEBA z trhu. Dôvodom je potvrdená prítomnosť toxínu cereulidu, ktorý môže spôsobovať zdravotné ťažkosti a vylúčiť nemožno ani vážnejšie následky.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Adam Bardy má doma TROCH chlapcov: Otcovstvo zvláda ľavou zadnou a nemá problém ani s týmto
Adam Bardy má doma TROCH chlapcov: Otcovstvo zvláda ľavou zadnou a nemá problém ani s týmto
Prominenti
Letisko M. R. Štefánika spúšťa nové linky do Larnaky, Jerevanu, Kišiňova a Kutaisi
Letisko M. R. Štefánika spúšťa nové linky do Larnaky, Jerevanu, Kišiňova a Kutaisi
Správy
Korčok o Banskobystrickej latke: Je veľmi dôležité, aby tam súťažili aj slovenskí atléti
Korčok o Banskobystrickej latke: Je veľmi dôležité, aby tam súťažili aj slovenskí atléti
Šport

Domáce správy

Studená sprcha pre Dankovu
Studená sprcha pre Dankovu SNS: Hlas-SD zmietol ich novelu Trestného zákona zo stalo: TOTO nepodporíme!
Domáce
FOTO
Obľúbená sieť predajní hlási až DVA problémové výrobky: NEPOUŽÍVAJTE ich! Peniaze vám vrátia späť
Domáce
Maroš Žilinka označil novelu
Maroš Žilinka označil novelu Trestného zákona od SNS za nezodpovednú a krátkozrakú
Domáce
V Nitre pribudlo nové LED osvetlenie na priechodoch – zvýši bezpečnosť chodcov na Chrenovej
V Nitre pribudlo nové LED osvetlenie na priechodoch – zvýši bezpečnosť chodcov na Chrenovej
Nitra

Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula
Európska únia reaguje na protesty v Iráne: Von der Leyenová pripravuje nové sankcie
Zahraničné
Desivé zistenie: Hrozí nekontrolovateľné
Desivé zistenie: Hrozí nekontrolovateľné šírenie jadrových zbraní! Zmizne posledná záruka medzi Ruskom a USA
Zahraničné
Lars Lökke Rasmussen
Boj o Grónsko: Predstavitelia Dánska, Grónska a USA sa stretnú v Bielom dome
Zahraničné
FOTO Maďarsko pozná dátum volieb:
Maďarsko pozná dátum volieb: K urnám sa pôjde v apríli!
Zahraničné

Prominenti

Slávnostná premiéra filmu Štúr
PREMIÉRA filmu o Štúrovi: Karin Haydu v PRIESVITNOM, Tkáčová ako z Hollywoodu!
Domáci prominenti
Timothy Busfield
Známy herec je obvinený zo sexuálneho zneužívania detí: Pátra po ňom polícia!
Zahraniční prominenti
FOTO Veronika a Daniela Nízlové
Dcéra Daniely Nízlovej oslávila 6 rokov: Krásne vyznanie a medzi gratulantmi... to je ale prekvapenie
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Obrovská TRAGÉDIA: Slávny spevák (†34) zahynul pri NEHODE LIETADLA... Mieril na koncert!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

CUKOR nie je nepriateľ:
CUKOR nie je nepriateľ: Konzumujete ho správne? POZOR na TIETO potraviny, obsahujú ho viac než dosť!
Zaujímavosti
Tri ničivé alkoholové záplavy:
Tri ničivé alkoholové záplavy: Ľudia sa topili v pive aj whisky
dromedar.sk
Virálny TRIK na zamrznuté
Virálny TRIK na zamrznuté čelné sklá určite NESKÚŠAJTE! Riskujete opravu za tisíce: Radšej stavte na klasiku
Zaujímavosti
TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť
TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť desaťročia! Riešenie je jednoduché: Temná hmota vznikla NESKÔR! Je náš vesmír FAKE?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Ťahúň ekonomiky vlani zabral: Počet vyrobených áut na Slovensku stúpol, premrhali sme ale svoju šancu!
Ťahúň ekonomiky vlani zabral: Počet vyrobených áut na Slovensku stúpol, premrhali sme ale svoju šancu!

Šport

Vieme, kto povedie Manchester do konca sezóny: Na Old Trafford sa vracia staré známe meno!
Vieme, kto povedie Manchester do konca sezóny: Na Old Trafford sa vracia staré známe meno!
Premier League
Najnovší rebríček NHL draftu 2026: Goljer, Chrenko a Nemec medzi najlepšími
Najnovší rebríček NHL draftu 2026: Goljer, Chrenko a Nemec medzi najlepšími
NHL
VIDEO Pastva pre oči! Slafkovského krásny gól a bodová žatva, darilo sa aj Černákovi, Nemec na tribúne
VIDEO Pastva pre oči! Slafkovského krásny gól a bodová žatva, darilo sa aj Černákovi, Nemec na tribúne
Juraj Slafkovský
Sebastián Kóša zamieril do Košíc: Možnosť získať ho bola pre nás neuveriteľnou príležitosťou
Sebastián Kóša zamieril do Košíc: Možnosť získať ho bola pre nás neuveriteľnou príležitosťou
Niké liga

Auto-moto

TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Aktuality
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Kuracie prsia

Technológie

Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
Veda a výskum
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
História
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Aplikácie a hry
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Android

Bývanie

Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov

Pre kutilov

Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri sexuálne túžby žien, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Po tomto tajne túžia, aby im muži splnili
Sex
Tri sexuálne túžby žien, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Po tomto tajne túžia, aby im muži splnili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Studená sprcha pre Dankovu
Domáce
Studená sprcha pre Dankovu SNS: Hlas-SD zmietol ich novelu Trestného zákona zo stalo: TOTO nepodporíme!
Domáce
Obľúbená sieť predajní hlási až DVA problémové výrobky: NEPOUŽÍVAJTE ich! Peniaze vám vrátia späť
Desivé zistenie: Hrozí nekontrolovateľné
Zahraničné
Desivé zistenie: Hrozí nekontrolovateľné šírenie jadrových zbraní! Zmizne posledná záruka medzi Ruskom a USA
Péter Magyar a Peter
Zahraničné
Maďarsko - slovenská diplomatická prestrelka pokračuje! Magyar posiela odkaz Pellegrinimu o Felvidéku

Ďalšie zo Zoznamu