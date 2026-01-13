Poplach pre rodičov: Z trhu sťahujú obľúbené produkty pre bábätká! Toxín môže ohroziť ich zdravie

Warning sign icon 3d alert danger hazard caution safety attention emergency notification symbol on red background. Risk precaution security exclamation triangle message traffic signal alarm accident.
Rodičia malých detí by mali zbystriť pozornosť. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na preventívne dobrovoľné stiahnutie viacerých druhov dojčenskej výživy značky BEBA z trhu. Dôvodom je potvrdená prítomnosť toxínu cereulidu, ktorý môže spôsobovať zdravotné ťažkosti a vylúčiť nemožno ani vážnejšie následky.